Литва выплатила компенсацию подозреваемому в терроризме палестинцу, который содержался в секретной тюрьме ЦРУ под Вильнюсом.

Тем самым страна косвенно признала существование таких учреждений на своей территории.

Впрочем, вряд ли палестинец лично эти деньги сможет получить - сейчас он находится в аналогичной тюрьме Гуантанамо.

Разбирались, что известно о тайных тюрьмах ЦРУ по всему миру. В том числе ходили слухи о существовании таких мест заключения в Украине.

Секретная тюрьма в Литве. За что Вильнюс выплатил 130 тысяч евро

Литва выплатила компенсацию в 130 тысяч евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 100 тысяч получил 50-летний выходец из Палестины Абу Зубайде за незаконное содержание в тюрьме. Еще 30 тысяч - его адвокат.

Абу Зубайда подозревается в организации терактов 11 сентября 2001 года и в настоящее время содержится на базе Гуантанамо на Кубе. Там держат людей, чьи преступления в суде не доказаны, но власти США считают их террористами.

Зубайда родился в Саудовской Аравии, некоторое время провел в Палестинской национальной автономии. Американские спецслужбы задержали его там в 2002 году, как сподвижника Бен Ладена и одного из возможных организаторов терактов 11 сентября.

С тех пор он находится под стражей в США. В том числе, четыре года он провел в сети секретных тюрем ЦРУ в разных странах. В Гуантанамо его доставили в 2006 году.

Абу Зубайда. Фото: Википедия

Дело в ЕСПЧ по поводу незаконного содержания в литовской тюрьме без предъявления обвинений он выиграл три года назад. Также он заявил о пытках.

При этом Литва до сих пор официально отрицает, что в стране действовала тюрьма ЦРУ. Хотя деньги по иску все же выплатила.

Впервые о тюрьме сообщили сами же американские СМИ в 2009 году. По данным ABC News, тюрьма действовала в 2004-2006 годах. В ней могли содержать восьмерых подозреваемых в терроризме.

После этого вопрос расследовал литовский парламентский комитет по нацбезопасности и обороне. Спустя несколько месяцев там сообщили, что формально такая возможность была, но действовала ли тюрьма на самом деле - неизвестно.

В выводах говорилось, что американцы попросили Департамент госбезопасности Литвы подготовить помещение для содержания задержанных - и такие помещения были оборудованы в 2002 и 2004 годах. Условно их назвали "проект 1" и "проект 2". Однако, по данным свидетелей, эти помещения не использовались для содержания подозреваемых.

Также комиссия сообщила, что в указанные годы в Литве совершали посадку авиалайнеры ЦРУ, но об их содержимом и пассажирах ничего не известно, поскольку их не проверяли ни таможня, ни пограничники.

Интересные, конечно, открываются аспекты литовского государственного суверенитета.

Что касается того, знали ли об этом власти, то парламентская комиссия пришла к выводу, что о "проекте 1" и "проекте 2" знали лишь несколько сотрудников госбезопасности. Экс-президент Валдас Адамкус утверждал, что о проекте он ничего не знал и о сотрудничестве с США по этим вопросам в 2004-2006 гг его информировали лишь в общих чертах. Хотя бывший глава Департамента госбезопасности Арвидас Поцюс утверждал, что президент и его советники были осведомлены должным образом.

В конце 2009-м году президент Даля Грибаускайте публично заявила, что у нее есть "косвенные подозрения", что тюрьма ЦРУ могла существовать. И теперь, выплатив компенсацию, Литва в общем-то признала, что это происходило на самом деле.

Что известно о тайных тюрьмах ЦРУ

О секретных тюрьмах ЦРУ, организованных за пределами США, говорят с 2002 года - после терактов 11 сентября 2001 года.

Впервые об этом заявили правозащитники. Они сообщали, что в таких тюрьмах без предъявления обвинения содержали подозреваемых в терроризме, у которых под пытками выбивали показания и информацию об их сообщниках.

Среди методов насилия называли удушения, избиения, имитацию утопления, оглушение громкой музыкой, лишение сна, сексуальное насилие. Также применялось сверление зубов и черепа.

Позже о тайных тюрьмах ЦРУ начали писать американские СМИ. Они сообщали, что они есть в Румынии, Польше, Литве, Таиланде, Марокко, Египте.

В 2006 году существование таких учреждений признал тогдашний президент Джордж Буш-младший. Он заявил о том, что там содержались только особо опасные лица и что это была вынужденная мера в целях безопасности.

В 2009 году другой президент США Барак Обама издал указ о закрытии секретных тюрем. В том же году в ЦРУ отчитались о закрытии всех тюрем за рубежом.

Кроме Абу Зубайды ЕСПЧ присудил компенсацию еще одному заключенному тайных тюрем ЦРУ. Абд Рахима Нашири выиграл иск против Польши, на территории которой он находился в заключении у американских спецслужб. Как и Зубайда, он сейчас находится на американской базе Гуантанамо на Кубе.

Слухи о тюрьмах ЦРУ в Украине

В 2006 году, после того, как в США признали существование тюрем ЦРУ за границей, а в Совете Европе заявили, что начинают проверку, поползли слухи, что такие тюрьмы могли быть и в Украине. Об этом написали швейцарские СМИ.

Газета Swissinfo, ссылаясь на факс, перехваченный швейцарской разведкой, писала, что 23 гражданина Ирака и Афганистана находятся на военной базе в Румынии и что якобы похожие тюрьмы ЦРУ существуют в Украине, Косово, Македонии и Болгарии. В СМИ ссылались на документ, который в МИД Египта направили посольству в Лондоне.

Позже в российских СМИ раскрутили тему. Телеканал "Россия" даже назвал вероятное место тайного места заключения - военный гарнизон "Макаров - 1" в Киевской области.

Информацию о тюрьмах ЦРУ тогда опровергали и в США, и в Украине.

"Никаких тюрем либо центров иностранных государств на территории Украины не существует." - заявили в СБУ. А в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию швейцарской газеты "нелепой выдумкой".

Что касается информации о базе в Киевской области, в секретариате президента Виктора Ющенко заявили, что это происки политических конкурентов, чтобы повлиять на выборы в Верховную раду.

"Информация о том, что на Украине якобы существуют тюрьмы ЦРУ - абсолютная чепуха. Я не знаю, кто может распространять такие слухи", - заявил посол США в Украине Джон Хербст.