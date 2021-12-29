Центральное разведывательное управление США проводило, а также финансировало секретные исследования детей с шизофренией из Дании. Большинство подопытных были усыновленными сиротами или воспитанниками детских домов.

Об этом рассказывается в документальном фильме "В поисках себя", выпущенным Датским радио.

По данным датского СМИ, в исследовании участвовали 311 детей. Эксперименты стартовали в начале 1960-х годов и должны были выяснить связь между наследственностью и окружающей средой в развитии шизофрении, определить, передается ли это заболевание от родителей потомкам.

Опыты ставились в подвале муниципальной больницы Копенгагена. Режиссёр фильма Пер Венник заявил, что сам был подопытным: на него надевали электроды и его заставляли слушать громкие звуки.

Исследования также включали изучение разных ассоциаций, тесты интеллекта, тесты физиологического и психологического характера. В одном из них дети должны были согласиться или не согласиться примерно с 600 разными утверждениями (изначально этот опросник предназначался для проверки солдат на предмет приверженности фашистских взглядов во время Второй мировой войны).

В фильме утверждается, что детям не говорили, в каких исследованиях они участвовали - даже после того, как эксперимент завершился.

Представитель Датского музея благосостояния Якоб Кнаге Расмуссен заявил, что это первый документально подтвержденный случай, когда находящихся под опекой детей использовали в исследовательских целях. Он добавил, что эти опыты противоречат Нюрнбергскому кодексу 1947 года.

Проект финансировали совместно Служба здравоохранения США и Фонд экологии человека, который действует от имени ЦРУ.

Об экспериментах впервые заговорили только в 1977 году, когда датский психиатр Финд Шульсингер описал результаты исследования в своей диссертации.

Ранее "Страна" приводила заявление Владимира Путина о том, что в правительстве России работали агенты ЦРУ.

Также мы писали, что управление предлагало Дональду Трампу отправить Джулиана Ассанжа на тот свет.