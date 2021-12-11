В начале 1990-х годов в число советников российского кабмина входил по меньшей мере один кадровый сотрудник американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Новейшая история".

"Их потом США привлекали к уголовной ответственности, так как они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации", — сообщил Путин.

По его словам, информация о работе сотрудников ЦРУ в российском правительстве раскрылась в американском суде.

"В американском суде и раскрылось, что фигурант дела работал в ЦРУ, эта информация была озвучена в ходе процесса", — уточнил Путин.

Кроме того, он добавил, что привел лишь один случай попыток вмешательства в дела России, подчеркнув, что на самом деле их "гораздо больше".

"По этой линии все находилось под контролем определенных стран", — пояснил Путин.

В частности, президент РФ рассказал, что на российских ядерных объектах в 1990-е работали американские специалисты, которые находились там "каждый день с утра до вечера".

Вместе с тем бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что американские разведслужбы не влияли на деятельность кабмина РФ, который был назначен после распада Советского Союза.

Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября в Москве состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Патрушева и директора ЦРУ Бернса.

Кроме того, мы также сообщали, что глава ЦРУ обсуждал возможность очной встречи Путина и Байдена в начале 2022 года.