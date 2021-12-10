Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству продумать, как обеспечить все права и льготы для граждан РФ, живущих за рубежом, в том числе и на Донбассе. Также он заявил о необходимости усовершенствовать систему голосования на выборах в России для жителей Донбасса.

Об этом сообщает ТАСС.

Тему улучшения ситуации с правами поднял на заседании Совета по правам человека исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Он рассказал о трудностях, которые возникают у живущих за рубежом сограждан в получении доступа к порталу госуслуг, медицинских услуг и получении QR-кодов.

"Я думаю, что вы абсолютно правы: граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны. Это касается и социальных прав, и льгот. Обязательно дам поручение правительству все это проработать и надеюсь, что мы выйдем на согласованные решения", - сказал Путин.

Вышинский также рассказал, что на прошедших выборах в Донбассе смогли проголосовать более 200 тысяч граждан с паспортами РФ. Однако при этом посетовал, что голосование шло только по партийным спискам. По его же словам, следует предоставить живущим за рубежом гражданам РФ право голосовать и за мажоритариев.

"По поводу совершенствования способов голосования для наших соотечественников за рубежом - да, я с вами согласен. Нужно над этим подумать и предпринять необходимые меры даже вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов", - отреагировал Путин.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как готовилось голосование жителей Донбасса на выборах в Госдуму РФ.

А в день самих выборов, 17 сентября, мы освещали, как в них участвуют жители неподконтрольных территорий.