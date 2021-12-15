В среду, 15 декабря, пандемия коронавируса на планете в очередной раз внесла свои коррективы в геополитические планы Белого дома.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен был вынужден досрочно завершить свое Большое азиатское турне из-за выявленного случая заражения коронавирусом у одного из сопровождающих его журналистов (зараженный входил в так называемый пресс-пул - Ред.).

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, Блинкен связался с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и выразил сожаление в связи с отменой своей поездки в Бангкок. Как указал Прайс, решение было принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и уделить приоритетное внимание здоровью и безопасности.

Нед Прайс также сообщил подробности ЧП. Один из журналистов пула Блинкена сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур и был изолирован. Ключевые помощники госсекретаря, сопровождающие его в поездке, также сдали тесты в столице Малайзии. Результаты были отрицательными.

Глава американской дипломатии прибыл во вторник, 14 декабря, в Куала-Лумпур из Индонезии, где он провел около суток.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в СНБО назвали сроки новой волны коронавируса в Украине.