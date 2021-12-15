Компания Google предупредила сотрудников об увольнении в случае несоблюдения корпоративной политики, предусматривающей требование вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в руки документы внутреннего пользования компании.

Согласно внутреннему распоряжению, персоналу Google предписывалось еще до 3 декабря предоставить компании подтвержденную информацию о вакцинации, либо о невозможности сделать прививку по медицинским или религиозным причинам.

В документе сообщается, что сотрудники, не предоставившие эту информацию до 18 января, будут отправлены в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. После этого срока невакцинированные сотрудники будут вынуждены взять неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а по его истечению будут уволены.



Сотрудники Google работают удаленно, но компания может требовать от них физического присутствия в офисе три дня в неделю.

"Постоянное тестирование не является действенной альтернативой для вакцинации", - говорится в документе.

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