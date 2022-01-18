Сегодня, 18 января, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который завтра приедет с визитом в Киев, провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Во время телефонного разговора Блинкен и Лавров обсудили прошедшую 10 января встречу США и РФ, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

"Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи нее. Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 января Энтони Блинкен приедет в Киев, где встретится в президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После визита в Украину Блинкен отправится в Берлин.

Что ожидают в Офисе президента от визита Блинкена подробно разбиралась "Страна".