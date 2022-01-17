Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронавирусной болезни. Теперь для того, чтобы сделать прививку не нужно предоставлять справку о рутинных иммунизациях подростка.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы записаться на прививку достаточно обратиться в любой пункт или центр вакцинации.

Чтобы сделать прививку подростку необходимо взять с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что в Украине начинают массовую вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 18 лет. Власти на местах формируют мобильные бригады, которые будут ездить по школам и прививать детей. Прививать от коронавируса детей от 12 лет власти разрешили в октябре прошлого года.

Мы рассказывали, что Минцифры запустило детский ковид-сертификат в "Дие". Получить его могут подростки старше 12 лет.

Кроме того, рассказывали, что Министерство образования и науки выдвинуло предложения по расширению программы "еПоддержка", в рамках которых предусмотрено получение "Вовиной тысячи" детьми в возрасте 14-18 лет. Они смогут потратить ее на внешкольное образование.