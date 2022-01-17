Министерство образования и науки выдвинуло предложения по расширению программы "еПоддержка", в рамках которых предусмотрено получение "Вовиной тысячи" детьми в возрасте 14-18 лет. Кроме того, в ближайшее время пройдет заседание Кабинета министров Украины, на котором будет принято решение о возможности использования средств по программе "еПоддержки" вакцинированными лицами старше 60 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОП заявили, что в ближайшее время пройдет заседание Кабмина, на котором будет принято решение о возможности использования средств по программе "еПоддержки" вакцинированными лицами старше 60 лет. Судя по всему, речь о производстве реальных карточек, деньги из которых можно будет потратить в аптеках, о чем анонсировалось ранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Кроме того, в Украине уже весной этого года могут начат делать прививки от коронавируса детям от пяти лет.