В Украине в конце января ожидается новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом "Омикрон". Пик всплеска заболеваемости Covid-19 придется на февраль.

Такой прогноз сделал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью "ВВС Украина".

"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет с конца января. В это время будет больше "Омикрона", - сказал он.

По словам Кузина, больше всего заболевших будет в феврале, а волна коронавируса продолжится до второго весеннего месяца.

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля... Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, получивших полный курс прививки или бустерную дозу", - заявил Кузин.

Он также добавил, в Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже, чем 2021 по количеству новых случаев или количеству смертей.

"На 2022 год мы планируем большую коммуникационную кампанию, чтобы объяснить людям, что неинфекционные соматические заболевания часто являются прямыми показаниями к проведению вакцинации, а не наоборот", - добавил Кузин.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" и штамм "Дельта" могут привести к новой волне заболеваемости ковидом в мире.

Также мы рассказывали, что греческие ученые несколько дней назад обнаружили на Кипре новую ковид-мутацию, которую назвали "Дельтакрон". "Страна" рассказывала, что о нем известно на данный момент.