В Украине за сутки почти в три раза подскочило число новых случаев коронавируса. В течение минувшего дня ковид выявили у 5 429 человек. Вчера сообщалось о 1 969 новых пациентах.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по информации ведомства, 306 детей и 168 медиков. Вчера в больницы с ковидом попали 915 человек. За день 219 пациентов с коронавирусом умерли (вчера сообщалось о 86 смертях - Ред.). 7 761 пациент выздоровел.

За сутки в Украине сделали 96 385 прививок против коронавируса. 29 242 человек получили первую дозу вакцины, 59 075 - вторую. Дополнительную прививку сделали 445 людям, бустерную - 7 623 пациентам.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 709 871 случай коронавируса. 97 544 из них оказались летальными. Выздоровели 3 522 547 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что вирусологи прогнозируют резкий рост заболеваемости ковидом из-за "микса" "Дельты" и "Омикрона". По прогнозам Ольги Голубовской, новый штамм ковида наслоится на предыдущий, а не вытеснит его, как это было с предыдущими волнами заболеваемости.

Также мы сообщали о том, что Украина в ближайшее время сократит срок действия ковид-сертификатов до девяти месяцев. Сейчас документ считается действительным в течение 12 месяцев. Принимая такое решение, Украина ориентируется на аналогичную практику стран Евросоюза.