В Украине в ближайшее время сократят срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней.

Об этом заявила замминистра здравоохранения Мария Карчевич.

Таким образом, сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации владельца, будет действовать девять месяцев, а не 12, как сейчас.

Как уточнила Карчевич, изменения в законодательство готовятся и будут приняты ориентировочно на этой неделе. По ее словам, сокращая срок действия сертификатов, Украина ориентируется на аналогичную практику стран Евросоюза.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", — пояснила Мария Карчевич.

Такое решение приняли после того, как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев.

Напомним, Украине в скором времени появится сертификат о получении ревакцинальной (бустерной) дозы вакцины от Covid-19. Генерация такого сертификата будет доступна в ближайшее время.

Кроме того, уже в следующем году в Украине планируют ревакцинировать от коронавируса двумя дозами препаратов 70% населения.