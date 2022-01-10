В Украине может подскочить заболеваемость ковидом. Фото: "Страна"

В Украине в связи со штаммом коронавируса "Омикрон" следует ждать "чрезвычайно резкого подъема заболеваемости" Covid-19. При этом особенность этой волны ковида будет заключаться в том, что она наслоится на еще не полностью ушедшую "Дельту". 

Об этом в Facebook сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская. 

То есть, по данным Голубовской, сейчас два возбудителя циркулируют одновременно, вызывая повышение уровня заболеваемости.

"Предыдущие варианты вируса обычно полностью вытесняли предшествующие и мы наблюдали спад заболеваемости буквально до единичных случаев с последующим его всплеском. В настоящее время идёт накопление вируса в популяции, большинство из членов которой являются уже иммунными, и, исходя из закономерностей эпидемиологического процесса, после адаптации возбудителя к новым условиям, мы будем наблюдать чрезвычайно резкий подъем заболеваемости, как это происходит в других странах", - написала Голубовская.

В Украине ожидают всплеск заболеваемости ковидом - сообщение Голубовской

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", может начаться в Украине уже в конце января.

Также мы писали, что ученые обнаружили гибридный штамм коронавируса "Дельтакрон", который тяжелый как "Дельта" и заразный как "Омикрон". 

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