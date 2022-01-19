Для ревакцинации против COVID-19 (бустерной дозой) Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину.

Об этом говорится в приказе Минздрава №26 от 6 января 2022 года "О введении в действие решения оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуации по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации".

Согласно обнародованному на сайте Минздрава документу, для проведения ревакцинации разрешено использовать любую из вакцин, зарегистрированных в Украине.

По данным Реестра лекарственных средств, в Украине зарегистрированы такие вакцины:

AstraZeneca

Sinovac Biotech

Pfizer

Moderna

Johnson & Johnson

В приказе не говорится о том, что каким-либо вакцинам нужно отдать предпочтение.

Согласно приказу, ревакцинация проводится не ранее чем через шесть месяцев после введения последней дозы при первичной вакцинации.

Этот приказ также позволяет проводить ревакцинацию для всех категорий населения старше 18 лет, не относящихся к группе приоритетной вакцинации при наличии достаточного количества вакцин.

Как сообщалось, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что регулярные бустерные прививки от коронавируса могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Также мы сообщали, что по данным ВОЗ, научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации здоровых людей от коронавируса не существует.