В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что регулярные бустерные прививки от коронавируса, которые в январе разрешили колоть совершеннолетним украинцам, могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Об этом со ссылкой на EMA сообщает Bloomberg.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, не стоит делать повторные бустерные дозы каждые четыре месяца. Вместо этого, считают в ЕМА, "странам следует уделить больше времени бустерным программам и привязывать их к началу холодного сезона в каждом полушарии, следуя плану, изложенному в стратегиях вакцинации против гриппа".

"Бустерную дозу можно ввести один или, может быть, два раза, но мы не думаем, что это следует повторять постоянно", - сказал руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин EMA Марко Кавалери, добавив, что сейчас необходимо подумать о том, как можно перейти от текущих условий пандемии к более эндемичным условиям.

Регулирующий орган ЕС также заявил, что пероральные и внутривенные противовирусные препараты, такие как "Паксловид" и "Ремдесивир", сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон".

В агентстве также добавили, что апрель - самое раннее время, когда оно может одобрить новую вакцину против "Омикрона", поскольку этот процесс занимает от трех до четырех месяцев.

Напомним, с 6 января в Украине одобрили и начала проводить ревакцинацию от коронавируса. Всем совершеннолетним украинцам, у которых есть "зеленый" сертификат, разрешили получать так называемую бустерную дозу вакцины. То есть третью по счету.

Бустерная доза вакцинации - это третья и более доза вакцины для усиления защиты от заболевания. Она нужна, поскольку со временем эффективность иммунизации от коронавируса может снижаться.