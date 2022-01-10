Власти Греции приравняют граждан, которые не получили дополнительный укол против коронавируса к 1 февраля, к не вакцинированным и запретят им посещать закрытые помещения.

Об этом сообщают западные СМИ.

По словам министра здравоохранения страны Таноса Плевриса, "с 1 февраля те, кто не получил бустерную дозу вакцины в том случае, если предыдущая была получена более семи месяцев назад, будут считаться не вакцинированными".

"Сертификат будет действовать, потому что это европейский сертификат, и он действует девять месяцев. Однако они не смогут иметь такие преимущества как посещение закрытых помещений и другие, которые доступны полностью вакцинированным людям", - заявил он в интервью местному телевидению.

С середины ноября прошлого года граждане, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы, если у них нет негативного ПЦР-теста.

На данный момент Греция борется с распространением нового штамма "омикрон", в том числе действуют некоторые ограничения. В частности, рестораны и развлекательные заведения должны закрываться до полуночи, внутри столики подготовлены для рассадки максимум шести человек.

Также половина работающих в госучреждениях и частном секторе должны работать из дома. Эти ограничения действуют до 16 января.

Всего в Греции выявили более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 21,3 тыс. человек.

Между тем, 6 января министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, которым предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшим совершеннолетия.

При этом по состоянию на 9 января бустерной дозой вакцинировались 2 193 украинца.