Во Франции началась новая волна протестов против введения вакцинных пропусков.

Об этом сообщает в Telegram РИА-Новости в субботу, 8 января.

Жители Парижа, несмотря на дождливую погоду, вышли на первую в этом году акцию протеста против введения вакцинных пропусков.

Напомним, что во Франции глава государства Эмманюэль Макрон заявил, что его COVID-стратегия заключается в том, чтобы "разозлить" французов, которые не привились против коронавирусной инфекции. Тем, кто не вакцинировался, будут продолжать усложнять повседневную жизнь, ограничивая их возможности посещать общественные места.

Подводя черту в вопросе о вакцинации, Макрон подытожил: "Когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Ранее "Страна" сообщала, что власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Такие меры вводятся из-за стремительного распространения штамма "омикрон" в стране.

Также писали, что во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который называют "IHU". Им заразились уже 12 человек.