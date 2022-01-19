Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей пока не существует.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на заявление на брифинге во вторник, 18 января, старшего научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан.

"Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах", - сказала научный сотрудник ВОЗ.

По словам Сваминатан, вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

Ранее мы писали, что в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что регулярные бустерные прививки от коронавируса могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Также "Страна" сообщала, что Moderna вслед за Pfizer также выпустит бустер против "Омикрона".

Кроме того, мы информировали, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних. После проведения процедуры можно будет получить новый ковид-документ, подтверждающий вакцинацию и действующий 270 суток с момента выдачи документа.