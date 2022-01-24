На Прикарпатье действуют ограничения красной зоны карантина. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня первый в этом году регион Украины перешел в красную зону карантина. Самые жесткие ковидные ограничения теперь действуют в Ивано-Франковской области. Следующей в красную зону может попасть Ровенская область, где уже дольше трех дней два ковид-показателя не соответствуют норме.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава.

Также ухудшилась ситуация с коронавирусом в Харьковской области - регион перешел в оранжевую зону.

Теперь оранжевая ковид-зона выглядит так:

  • Винницкая,
  • Житомирская,
  • Львовская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая,
  • Черниговская области.

При этом, несмотря на традиционный спад заболеваемости ковидом, который, согласно официальным данным Минздрава, наблюдается после каждых выходных, число новых случаев коронавируса в Украине продолжает удерживаться на уровне выше 10 тысяч за сутки. Вчера в нашей стране выявили 12 915 новых случаев ковида. В больницы за сутки попали 1 836 человек. 67 случаев коронавируса оказались летальными. 2 430 человек выздоровели.

Напомним, медики назвали самые распространенные симптомы заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Также мы сообщали, что по данным ВОЗ, будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем "Омикрон".

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