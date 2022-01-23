Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Оргкомитета Зимней Олимпиады-2022 в воскресенье, 23 января.

"В период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 - "представители других заинтересованных сторон". В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено", - говорится в заявлении Оргкомитета.

Организаторы добавили, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 - при тестировании в так называемых пузырях - строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

Кроме того, по данным издания Associated Press, в одном из районов китайской столицы Пекина проходит массовое тестирование жителей на COVID-19 после обнаружения нескольких десятков случаев заражения.

Людям, проживающим в районе Фэнтай, приказано не покидать город после того, как там выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Также еще 14 зараженных зарегистрировали в других районах города.

В связи с этим тест на COVID-19 должны сдать около двух миллионов человек, которые проживают на территориях, определенных как зона высокого риска заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году во время заседания Исполнительного комитета МОК 29 сентября были озвучены принципы, по которым пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 4-20 февраля 2022 года в Пекине. Среди них были названы обязательная вакцинация от коронавируса всех участников и продажа билетов только жителям материкового Китая.

Также мы писали, что Зеленский записал видеообращение к украинским олимпийцам, в котором пожелал им удачи на Играх в Пекине.