Власти Пекина заявили, что рекомендуют жителям не выезжать за пределы города во время праздников по случаю китайского Нового года в рамках усилий по предотвращению вспышки COVID-19 на зимних Олимпийских играх, где ранее Оргкомитет Олимпиады ввел жесткие правила для спортсменов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ в субботу, 18 декабря.

По данным СМИ, исходя из заявления пекинских властей, они "стремятся обеспечить нулевой уровень местной заболеваемости, успешное проведение зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр, а также радостные, мирные и спокойные выходные для населения".

Кроме того, власти Пекина призовут жителей провести онлайн некоторые праздничные встречи.

По китайскому календарю Новый год наступит 1 февраля 2022 года. Официальные праздники и выходные в стране - с 31 января по 6 февраля 2022 года. Однако фактически многие компании и учреждения отдыхают в эти праздники на несколько дней дольше. Таким образом, начало Олимпиады 4 февраля 2022 года приходится как раз на разгар новогодних празднований.

Напомним, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков. Билеты будут продавать исключительно зрителям, проживающим на материковой части Китая.

Ранее "Страна" сообщала, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендации относительно пекинской зимней Олимпиады-2022, проведение которой запланировано на 4-20 февраля 2022 года. В частности, участникам и зрителям Олимпиады рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим, регулярно мыть руки и поддерживать спортсменов аплодисментами, а не песнями.

Также мы писали, что Канада и Великобритания вслед за США и Австралией объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.