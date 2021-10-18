Сегодня, 18 октября, в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес в Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

На мероприятии присутствуют президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос и другие официальные лица. Зрители на церемонию не допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Видео с церемонии зажжения олимпийского огня обнародовал "Спутник Казахстана" в Facebook.

Огонь в факеле зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица - актриса Ксанти Георгиу - на алтаре древнегреческого храма Геры. После этого состоялось театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов.

Действо проходит на стадионе, на котором в древности проходили многие спортивные соревнования античных Олимпийских игр.



НОК Греции сообщил, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции станет горнолыжник Иоаннис Антониу, который участвовал в эстафете огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На этот раз традиционную эстафету олимпийского огня по Греции отменили из ограничений, связанных с пандемией. Огонь в понедельник пронесут только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену, после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.

19 октября огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос", мероприятие также пройдет без присутствия публики. Как отметили в НОК, туда будут допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них будут официальные делегации обеих сторон. На стадион "Панатинаикос" огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине.

Как писала "Страна", зимняя Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля 2022 года в Пекине без иностранных болельщиков.

Среди главных принципов данной Олимпиады названы обязательная вакцинация от коронавируса всех участников и продажа билетов только жителям материкового Китая.