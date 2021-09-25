В России шесть городов готовы провести Олимпийские игры-2036. Два из них - Ростов-на-Дону и Владивосток - уже готовят соответствующие заявки в Национальный олимпийский комитет.

Об этом пишет URA.RU.

О том, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2036 году в начале сентября сказал президент РФ Владимир Путин. Тогда одной из потенциальных столиц Игр он назвал Владивосток.

По данным издания, всего подключиться к проведению соревнований готовы шесть российских городов: Ростов-на-Дону, Владивосток, Пермь, Новосибирск, Сочи и Уфа. Первые два уже готовят соответствующие заявки. В администрациях остальных четырех пока информации об Олимпиаде-2036 нет. Вероятно, местные власти ожидают отмашки из Москвы.

Любопытно, что в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что к проведению Олимпиады-2036 могут присоединиться другие города, а именно Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, недавно Зеленский обсудил с главой МОК возможность проведение Олимпиады в Украине.

Также мы писали о том, что Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить в феврале зимнюю Олимпиаду в Пекине.