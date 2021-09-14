Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, которая на Олимпиаде в Токио получила золото и из-за фотографии с которой в скандал попала украинская спортсменка Ярослава Магучих, отказалась от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Причиной, по ее словам, стало нежелание пропускать сентябрьские турниры.

Об этом со ссылкой на спортсменку пишет ТАСС.

Встреча российских олимпийцев с Путиным состоялась в субботу, 11 сентября. Если бы прыгунья Ласицкене пошла на нее, по ее словам, ей пришлось бы пропустить финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе и другие соревнования. Поэтому спортсменка приняла решение не отменять ради встречи с президентом РФ свою заграничную поездку, в ходе которой она принимает участие в пяти стартах подряд.

Легкоатлетка также заявила, что после Олимпиады в Токио для нее сезон соревнований не закончился, а только перевалил за середину. В этом году она планирует выступать до конца.

Напомним, после скандального снимка на Олимпиаде украинская легкоатлетка Ярослава Магучих недавно снова сфотографировалась вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Это случилось в Цюрихе.

Также мы писали о том, что на встрече с российскими олимпийцами 11 сентября Путин похвалил гимнасток, которые не смогли взять "золото" на Олимпиаде.