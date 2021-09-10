Прыгунья Ярослава Магучих прокомментировала очередное совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Она заявила, что на снимке позировала рядом с легкоатлеткой по просьбе ее коллеги Камилы Лицвинко из Польши.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Оно (фото - Ред.) было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!", - написала она.

Кроме того бронзовая олимпийская медалистка эмоционально прокомментировала события, которые происходили с ней после того, как она впервые опубликовала фото с российской спортсменкой.

"За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость - займитесь собой и используйте время с пользой!" - добавила она.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио и завоевала бронзовую медаль. После этого спортсменка на эмоциях обнялась и в первый раз сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене, получившей золотую медаль на соревнованиях за прыжки в высоту.

После этого националисты обвинили Магучих в "зраде", а в Министерстве обороны вызвали "на ковер".

После этого, как и предполагала накануне "Страна", спорсменка написала в Фейсбуке "покаянный" пост, в котором заявила, что "враг (то есть Россия - Ред.) готов на все". Это вызвало возмущение многих из тех, кто ее защищал Магучих от травли.

Также добавим, что в комментарии "Стране" Магучих заявила, что в ее фото с российской спортсменкой не было никакой политики.

Днем ранее бронзовая медалистка снова засветилась на фото с российской спортсменкой.