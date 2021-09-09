Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене, хотя в прошлый раз вокруг общего снимка девушек на Олимпиаде разгорелся настоящий скандал.

Фотографию обнародовала австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон своем Instagram-аккаунте.

В кадре находится шесть спортсменок, все они -участницы этапа Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе: Ласицкене, Магучих, Паттерсон, австралийка Никола Макдермотт, украинка Ирина Геращенко и полька Камила Лицвинко. Все девушки улыбаются в камеру, Ласицкене обнимает Магучих одной рукой за плечи.

Российская легкоатлетка победила в финале соревнования, Магучих заняла второе место.

Напомним, 7 августа на Олимпиаде в Токио украинская прыгунья Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль по прыжкам в высоту. После выступления она обнялась и сфотографировалась с российской коллегой Марией Ласицкене. После этого на украинку вылилось огромное количество хейта в соцсетях, ее вызывали в Минобороны.

В итоге Магучих написала покаянный пост в своей социальной сети.