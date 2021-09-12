Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, как и анонсировал ранее, заговорил о проведении Олимпиады в Украине.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяйкой зимних Олимпийских игр и поэтому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно быстрее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Также президент МОК одобрил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения к занятиям спортом и получения пользы от его ценностей.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, Украина всегда была опорой олимпийского движения. и

Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта.

Как писала "Страна", еще летом позапрошлого года Зеленский поставил главе НОК Сергею Бубке задачу провести в Украине Олимпийские игры. Тогда Бубка ответил, что Украина может принять зимнюю Олимпиаду в 2030 году или летнюю - в 2032 году.

А осенью 2020 года Зеленский во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой намекнул на проведение совместной зимней Олимпиады.