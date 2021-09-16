В Киеве в четверг, 16 сентября, в честь Дня плавания состоялся массовый заплыв киевлян через Днепр, который в конце лета - начале сентября из-за аномальной жары зацвел и позеленел.

Репост сообщения о заплыве в Facebook сделала спортсменка Яна Клочкова, которая принимала участие в мероприятии.

Заплыв состоялся в годовщину получения Клочковой ее первого олимпийского золота. За всю свою карьеру спортсменка четыре раза занимала первое место на Олимпиаде.

В мероприятии поучаствовали энтузиасты, спортсмены и звезды - например, пловец и бывший участник шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов. С правого на левый берег Днепра переплыли около 50 человек.

Заплыв, впрочем, был посвящен не только лишь Дню плавания, но и годовщине Независимости Украины. Безопасность на воде для всех участников заплыва обеспечивали профессиональные спасатели.

Напомним, в конце августа залив Днепра в Киеве покрылся разноцветными пятнами и стал плохо пахнуть.

"Страна" подробно писала о том, почему "позеленел" Днепр и что можно сделать. Причинами, в частности, стали два фактора - рекордная летняя жара и загрязнение. Они усугубили обильное цветение сине-зеленых водорослей.