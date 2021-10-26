Члены организационного комитета зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в столице Китая - Пекине, показали новый дизайн наград для участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

Об этом сообщили на Twitter-странице Олимпиады.

👀🏅Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021



На внешней стороне Олимпийских наград будет выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого разместят название каждой из игр на английском языке. В том числе на медалях будет изображена эмблема Олимпийский игр-2022 и полное название на китайском языке.

На задней части наград будут изображены кольца, на которых расположат 24 точки. Организаторы отметили, что эти точки обозначают не только порядковый номер игр, они также символизируют бескрайнее звездное небо и гармоничную связь между человеком и природой.

Олимпийские награды, которые будут представлены на зимних Паралимпийских играх, имеют вешний вид задней части аналогичный медалям Олимпийских игр-2022. Однако внешнюю сторону украсят логотипом самой Паралимпиады, в том числе ее названием на английском (по центру) и на китайском (по кругу) языках.

Напомним, ночью, 20 октября, огонь зимних Олимпийских игр-2022 доставили самолетом из Греции в столицу Китая - Пекин.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, какие ограничения в период пандемии будут введены во время проведения зимней Олимпиады-2022 в Пекине.