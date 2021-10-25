Международный олимпийский комитет опубликовал рекомендации относительно пекинской зимней Олимпиады-2022, проведение которой запланировано на 4-20 февраля 2022 года.

Вероятно, масштабное спортивное событие будет проходить в условиях пандемии коронавируса. Поэтому организаторы позаботились о составлении руководства, которое включают в себя самые последние научные рекомендации и проверенные меры противодействия, реализованные во время пандемии.

В частности, участникам и зрителям Олимпиады рекомендует соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим, регулярно мыть руки и поддерживать спортсменов аплодисментами, а не песнями.

Напомним, Олимпиада-2022 в Пекине из-за пандемии пройдет без иностранных болельщиков.

Все полностью вакцинированные спортсмены и участники Игр после прибытия в Пекин будут занесены в специальную систему. Непривитых участников обяжут пройти 21-дневный карантин. На Играх Китай будет признавать прививки, сделанные всеми одобренными ВОЗ вакцинами. Случаи спортсменов, которые смогут предоставить обоснованное медицинское освобождение от прививок, будут рассмотрены отдельно.

Также мы сообщали, что в ночь на 20 октября огонь зимней Олимпиады-2022 прибыл в Пекин.