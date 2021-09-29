Кабмин решил поощрить спортсменов и тренеров, которые принимали участие в Олимпиаде в Токио, но не получили медалей, хоть и показали сравнительно неплохие результаты (заняли 4-6 места).

На выплаты решили пустить средства, оставшиеся из призового фонда. Всего было выделено порядка 138,5 млн, но, так как наград на Олимпиаде оказалось меньше, чем планировалось, на выплаты победителям потратили не все деньги, а только около 87 млн.

Денежное вознаграждение получат 25 украинских олимпийцев и их тренеры. За 4 место государство выплатит по 200 000 гривен. За 5 место - 140 000, а за 6 место - 100 000 гривен.

Кроме того, для тренеров, которые готовят сборную Украины к зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году, будет назначено 12 стипендий Кабинета Министров. Размер такой стипендии составит более 40 000 гривен.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду, 29 сентября. Подробнее о других решения правительства можно прочитать в материале "Страны

Напомним, наша сборная на Олимпиаде в Токио завоевала 19 наград и в итоговом медальном зачете Игр заняла 44-е место. Это худший результат за все время выступлений украинцев на летних Олимпиадах.

К тому же Игры сопровождались громкими скандалами. Например, с травлей Магучих за невинное фото с российской спортсменкой. Причем в травле принимало участие и Минобороны.

Также мы сообщали, что Жану Беленюку за золото на Олимпиаде в Токио присвоили звание старшего лейтенанта и подарили пистолет Макарова.