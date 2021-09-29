В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины утвердил законопроект, согласно которому отчетность по уплате единого социального взноса (ЕСВ) должна будет подаваться ежемесячно. Согласно текущим правилам подачи отчетности по ЕСВ ее подают ежеквартально.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

В таком формате бизнес уже работал. Но с 1 января 2021 года для юридических лиц установили новые рамки для подачи отчетов - в течение 40 календарных дней по окончанию квартального периода отчетности. А для физлиц-предпринимателей объединили отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физических лиц.

Но это привело к путанице - в реестр застрахованных лиц стала позже поступать информация по зарплатам, уплату ЕСВ и пр. Следовательно, дала сбой и система выплат больничных, пособий по безработице и других платежей, - говорится в пояснительной записке.

Поэтому решили установить месячный период отчетности вместо квартального.

Напомним, летом в Украине внесли изменения в начисление и уплату ЕСВ.

Также сообщалось, что по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцы обязаны платить ЕСВ, хотя нынешняя пенсионная система вряд ли сможет обеспечить для них достойную пенсию.