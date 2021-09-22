Министр финансов Сергей Марченко считает, что граждане Украины обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ), хотя существующая солидарная пенсионная система вряд ли обеспечит им достойную пенсию.

Об этом чиновник заявил во время круглого стола "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть", состоявшегося 22 сентября в Институте Горшенина.

По словам Марченко, солидарная система нуждается в "перекалибровке", но это не означает, что не нужно платить ЕСВ. Он привел данные, согласно которым взнос сейчас не платят около 10 миллионов экономически активных граждан. Если бы не это, пенсионная система, вероятно, не имела бы перекосов.

"Мы спросили налоговую, сколько у нас граждан, которые получают доходы. От 15 до 70 лет - это где-то 29 миллионов человек, из них только 14 миллионов, которые получают любые доходы. Вычтем работников - 2,5-3 миллиона, вычтем безработных - 2 миллиона человек. Возникает вопрос: а где пропали еще 10 миллионов экономически активных лиц, которые нигде не проходят по базам данных налоговой. Если бы мы вывели из тени большую часть доходов, возможно, не было бы таких существенных перекосов с финансированием Пенсионного фонда и не была бы такой мизерной пенсии", - считает Марченко.

Впрочем, главная причина кризиса пенсионной системы - старение населения, убежден министр.

"Рождаемость меньше, а пожилое население живет дольше. У нас на сегодня почти 11 миллионов пенсионеров, а лиц, уплачивающих ЕСВ, нет даже 10 миллионов - 9,7 миллионов. Это угрожающий тренд, и он будет только ухудшаться", - предрек Марченко.

Также он напомнил, что доля населения старше 65 лет сейчас составляет около 25%, и она постоянно увеличивается.

Министр добавил, что это общемировая тенденция, а не проблема только Украины. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 году дефицит пенсионных систем в странах мира составит 400 триллионов долларов.

Выход из этой ситуации правительство видит во внедрении обязательного накопительного уровня. По словам Марченко, поначалу активную роль в накоплении пенсий будет играть государство, чтобы создать доверие к системе. А в 2026-2027 году украинцы смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды.

О том, что гражданам Украины не стоит рассчитывать на пенсии, Марченко говорит с лета. В августе он заявил, что в будущем нынешним 40-летним украинцам ее вряд ли будут платить.

"Страна" разбиралась, зачем в Минфине пугают украинцев старостью без пенсий и как придется на них копить.