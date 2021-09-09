Бывший министр экономики, советник руководителя Офиса президента (Андрея Ермака - Ред.) Тимофей Милованов заявил, что в вопросе пенсии украинцы должны рассчитывать только на себя, а не на государство. Кроме того, он считает, что лучше уже сегодня начинать откладывать деньги на "старость".

Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".

Он сказал, что Украине как государству надо рассчитывать только на себя и свои возможности. По мнению Милованова, так же нужно делать и каждому человеку.

При этом он добавил, что со временем пенсионная реформа таки будет внедрена в Украине. Однако, советник Ермака добавил, что из-за демографической проблемы этого не будет сделано за год или два, на это уйдут многие годы.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3-5%", - сказал Милованов.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что поколению украинцев, которым около 40 лет, не стоит рассчитывать на пенсию. Единственным выходом для таких граждан является накопительная пенсионная система, считает он.

После в комментарии "Стране" Марченко пояснил, что имел ввиду. По его словам, работающим украинцам нужно задуматься о своей пенсии уже сейчас из-за ухудшения демографической ситуации в стране. Также Марченко сказал, что на данный момент с Пенсионным фондом проблем нет, хотя признал, что он дефицитный.