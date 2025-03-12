На вчерашней встрече с делегацией США в Саудовской Аравии были приняты тяжелые для Украины компромиссные решения. Это произошло из-за человеческого истощения переговорщиков.

Об этом заявил в Фейсбуке спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, переговоры длились более восьми часов.

"Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становятся возможными выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, верх берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы все, считаю, в целом справились", - написал Тихий.

Он подчеркнул, что согласие на перемирие дал лично президент Украины Владимир Зеленский, который "направлял действия украинской делегации в дистанционном режиме".

Также он добавил, что Киев проявил "мудрую гибкость", что позволило выйти на финальный положительный результат.

Напомним, Киев на переговорах в Джидде вопреки своим предыдущим заявлениям согласился на полную остановку огня.

Смену позиции Украины мы анализировали в отдельном материале.