Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Что следует из заявления по итогам переговоров Украины и США?

Ключевой момент - Украина согласилась с требованием президента США Дональда Трампа о немедленном и полном прекращении огня. То есть не только в воздухе и на море (как предлагал изначально Киев), но и на суше (от чего ещё сегодня категорически отказывался Ермак, а на Банковой подобные идеи приравнивались к капитуляции).

Правда, речь идет не о бессрочном перемирии, а о 30-дневном. Но с возможностью дальнейшего продления.

В обмен на согласие на перемирие США возобновляют военные поставки Украине и передачу разведывательной информации.

Далее США сделают аналогичное предложение по объявлению 30-дневного перемирия России.

Белый дом уже выразил надежду, что Владимир Путин на него согласится.

На этой неделе в Москву должен приехать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Итого: Банковая вынуждена принять требование Трампа по полному прекращению огня, отказавшись от своего плана "воздушно-морского перемирия".

И теперь дальнейший ход событий будет зависеть от реакции Москвы.

Итого, прошло 10 дней со дня перепалки в Белом доме, а президент Украины Владимир Зеленский резко поменял свою точку зрения.

Если ранее он говорил, что никакого перемирия быть не может без гарантий безопасности, то теперь он готов на полное прекращение огня.

Это, собственно, и лежало в основе начавшего скандала в Белом доме.

С тех пор и Зеленский, и все его спикеры каждый день повторяли, что прекращение огня - это "капитуляция", это "возможность для Путина восстановить свои силы" и т. д. И максимум на что будет готов Киев - это на "воздушно-морское перемирие".

Ещё сегодня накануне переговоров Ермак написал статью в The Guardian, в которой заявлял, что полного прекращения огня допустить нельзя.

"Европа не может допустить прекращения огня, которое служит только для того, чтобы позволить России перевооружиться, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами", - написал Ермак.

И вот теперь такой резкий поворот.

Видимо, некие веские аргументы были приведены Уолтцем и Рубио на переговорах Ермаку. Судя по всему, американцы сказали, что "воздушно-морского" перемирия будет недостаточно для возобновления американской помощи.

Впрочем, Зеленский мог согласиться на прекращение огня в надежде, что пойти на это откажется Путин. И тогда Украина продолжит воевать, но уже с американской помощью. Более того, есть вероятность, что, в случае отказа Путина, Трамп резко усилит санкционное давление на РФ.

Поэтому если Путин все же согласится на перемирие, то это будет для Зеленского крайне неприятным сюрпризом.