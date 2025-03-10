Британские медиа пишут о том, что переговоры в Саудовской Аравии могут стать для Украины последней возможностью, чтобы восстановить отношения с Америкой и разблокировать военную помощь. Поэтому Лондон активно консультирует президента Украины Владимира Зеленского и придумал ему тактику ведения этих переговоров.

Журнал The Economist считает, что переговоры будут "жесткими" и для Украины "наступает момент катарсиса или новый виток жестоких санкций", если Киев не пойдет на условия США.

Переговоры усложняет то, что главный представитель от Украины - глава Офиса президента Андрей Ермак - "не пользуется популярностью в команде Трампа". Тем не менее Украина готовится к этим переговорам при помощи Франции и Великобритании.

Задача-минимум для Киева - подписать рамочное соглашение о совместной разработке полезных ископаемых с США. Также Зеленский планирует продвигать идею частичного перемирия в воздухе и на море.

"По словам западного чиновника, цель этой инициативы - переложить ответственность на Россию, заставив ее пойти на уступки", чтобы показать, что Украина готова ко взаимодействию с Трампом.

Зеленский и его англо-французские союзники надеются, что Трамп эту идею одобрит. И, если Россия ее потом отвергнет, "то уже Трампу придется оказывать давление на Путина" (о том, что у "плана Зеленского" именно такая цель, мы уже сообщали).

"Однако пока неясно, какие именно условия Америка предложит в Саудовской Аравии", - указывает журнал.

Напомним, что на прошлой неделе представитель Трампа Стивен Уиткофф говорил о планах бессрочного перемирия по всей линии фронта.

Также издание указывает, что США на переговорах скорее всего откажутся от гарантий безопасности Украине.

Журнал пишет со ссылкой на источники в околокремлевских кругах, что Россия потребует от Украины на вероятных будущих переговорах декларации о нейтралитете и полного отказа от иностранных миротворцев.

Украина с высокой вероятностью отвергнет эту идею.

Также, как пишет издание, Украина даст понять США, что любое мирное соглашение, которое "вмешивается во внутреннюю политику Украины", например, настаивая на проведении выборов, - неприемлемо.

Но "для Украины существует опасность, что провал переговоров приведет к еще большему давлению со стороны США".

"Ставки на переговорах во вторник невероятно высоки. Если они провалятся, Украина, вероятно, не получит второго шанса: "Американцы перейдут в режим диктовки и навяжут нам все, что решат вместе с Россией", - заявил изданию украинский чиновник.

В свою очередь газета Financial Times пишет, что тактика Украины на переговорах - убедить Трампа, что Украина хочет мира и готова к переговорам с РФ. В частности, Киев попытается обменять свое предложение о частичном перемирии с РФ - только в небе и на море - на возобновление американской военной помощи.

"Теперь самое главное - нормализовать отношения с США, и если раньше план состоял в том, чтобы сначала получить гарантии безопасности, а затем добиваться прекращения огня, то теперь очевидно, что в таком порядке этого не произойдет. Трамп говорит, что Украина не хочет прекращения огня, поэтому наша цель - показать США, что мы готовы действовать как можно быстрее, и начать прямые переговоры с Россией", - заявил FT близкий к Банковой политолог Фесенко.

А журнал The Times сообщает, что эту концепцию Зеленскому предложили британцы.

Издание рассказывает, что в Киев на выходных приехал советник премьера Британии Кира Стармера Джонатан Пауэлл, чтобы провести совещание с Зеленским, как "избежать повторения катастрофического скандала в Овальном кабинете".

"Предполагается, что Пауэлл советует Зеленскому ясно дать понять, что он отвечает на американские запросы, чтобы подчеркнуть Трампу, что Россия является главным препятствием к миру", - пишет газета.

Британцы "по запросу Украины" даже могут поехать в Саудовскую Аравию, где на днях состоятся переговоры Украины с США.

Ранее агентство Reuters писало, что на встрече в Саудовской Аравии Штаты хотят определить готовность Украины к уступкам ради мира. А Дональд Трамп уже заявил, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии "могут произойти очень значимые события".

В то же время Трамп считает, что Украина "не показывает" стремления к миру.

На вопрос, как Киев должен продемонстрировать, что готов к окончанию войны, президент США ответил: "Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Я думаю, что пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней".