Американцы перестали передавать Украине оповещения о российских ударах беспилотников и ракет. Также ВСУ перестала поступать разведывательная информация, необходимая для нанесения ударов.

Эту информацию подтверждает издание The New York Times

"Все, что исходило от Министерства обороны, остановилось", - говорит бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Частично потерю информации от американцев можно компенсировать через спутники европейских компаний, но не все они сосредоточены на военных перемещениях, что важно, говорит Кондратюк.

США остановили поставки оружия и предоставление разведданных Киеву с целью склонить президента Владимира Зеленского к мирному процессу, а также побудить его уволить украинских чиновников, которых Белый дом "считает враждебно настроенными" к переговорам с РФ, сообщает NYT со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме.

Также администрация президента США Дональда Трампа хочет подписания соглашения по недрам.

Как пишет издание, "первоначальный план" Трамп заключался в том, чтобы остановить военную помощь Украине на неделю-две, чтобы оказать давление на Зеленского.

Изменился ли этот "первоначальный план" или остался прежним, издание не уточняет.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США.

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