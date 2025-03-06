Украина получала 80% разведданных от союзников, в основном от США, которые уже прекратили ими делиться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Помощник конгрессмена сообщил, что пауза в разведывательной деятельности охватывает "все" и вступила в силу во вторник утром после того, как Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине.

Источник в ВСУ сообщил, что в среду Украина еще получала некоторую разведывательную информацию от партнеров.

"Это неизбежно станет огромным откатом назад для украинцев, я не думаю, что есть способ отрицать это. Британцы попытаются заполнить пробел. У нас есть наши посты прослушивания на базе ВВС Акротири, которая является суверенной, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но, очевидно, у нас нет всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", - сказал Нил Барнетт, генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой разведывательной компании.

Тем временем Франция предлагает Украине свою разведку, сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной.

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