Американские самолеты развернулись после приказа о паузе в поставке помощи – приказ был отдан в то время, когда США активно перебрасывали оборудование в регион.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства.

По словам чиновника, самолеты, следующие в Украину, были физически развернуты после того, как приказ поступил около 18:00 по местному времени.

Напомним, поставки оружия и оборудования, следовавшие в Украину на этой неделе, были остановлены в понедельник вечером после того, как президент США Дональд Трамп приказал сделать паузу.

Также США приостановили обмен разведданными с Украиной. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США сообщал, что ограничение обмена американскими разведданными с Украиной может повлиять на наступательные и оборонительные операции ВСУ и работу ПВО. По его словам, Штаты уже сократили количество разведывательных, наблюдательных и рекогносцировочных полетов.

Мы рассказывали в отдельном материале, сколько Украина сможет продержаться без американского оружия, поставки которого остановил Трамп.