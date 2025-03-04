В Польше подтверждают информацию СМИ о том, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине.

Об этом заявил спикер польского МИД Павел Вронский, сообщает Rzeczpospolita.

"По данным Министерства иностранных дел, это очень важное решение, а ситуация очень серьезная", - сказал представитель ведомства.

По его словам, американцы не поставили союзников в известность о своём решении, и сейчас этот вопрос обсуждает совет Европейского Союза.

"Это было вынесено без какой-либо информации или консультаций с союзниками по НАТО или группой "Рамштайн", которая поддерживает воюющую Украину", - добавил Вронский.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об остановке поставок американского оружия в Украину через аэропорт Ясенки в польском Жешуве, сообщает телеканал TVP Info.

"Донесения, которые идут с границы, из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны", - сказал Туск перед заседанием правительства.

Польский премьер назвал это "самым большим вызовом за последние десятилетия".

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей Белого дома написали, что Соединенные Штаты остановили всю военную помощь Украине.

После появления этой новости в сети появились комментарии украинских политиков и журналистов на тему прекращения поставок.