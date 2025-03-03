Президент США Дональд Трамп сегодня соберет совещание по остановке помощи Украине.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

На встрече будут в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Цель: "рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины".

"Среди них - приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные в период администрации Байдена, сообщил чиновник на условиях анонимности", - пишет издание.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal писали, что Трамп поручил изучить возможность приостановки поставок оружия Украине. Такое поручение президент США дал сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась конфликтом.

А накануне министр торговли США заявил, что Соединенные Штаты не будут давать гарантии безопасности Киеву, а также предоставлять любую иную помощь, пока Украина воюет с Россией.