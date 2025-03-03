Трамп собирает совещание по вопросу остановки помощи Украине - The New York Times
Президент США Дональд Трамп сегодня соберет совещание по остановке помощи Украине.
Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
На встрече будут в том числе госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Цель: "рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики в отношении Украины".
"Среди них - приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные в период администрации Байдена, сообщил чиновник на условиях анонимности", - пишет издание.
Напомним, ранее в The Wall Street Journal писали, что Трамп поручил изучить возможность приостановки поставок оружия Украине. Такое поручение президент США дал сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
А накануне министр торговли США заявил, что Соединенные Штаты не будут давать гарантии безопасности Киеву, а также предоставлять любую иную помощь, пока Украина воюет с Россией.