Соединенные Штаты не будут давать гарантии безопасности Киеву, а также предоставлять любую иную помощь, пока Украина воюет с Россией.

Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в эфире телеканала Fox News.

"Мы не будем давать гарантии безопасности стране, которая ведёт войну с Россией. Это просто нелепо", – сказал американский чиновник.

Латник присутствовал в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения с главой США Дональдом Трампом о контроле добывающей инфраструктуры Украины.

"Мы разговаривали 40 минут до того, как появились камеры, и за 45 минут до того, как всё вышло из-под контроля. По сути, Зеленский не переставал повторять одно и то же: "Я не пойду ни на какие уступки. Они должны покинуть мою землю. Я хочу репарации в размере 300 миллиардов долларов. И хочу, чтобы США дали мне гарантии безопасности, пока мы воюем с Россией", – рассказал американский министр.

По словам Латника, требования Зеленского "были нелепыми, они были неразумными".

"Зеленский не собирался добиваться мира – он пытался заключить некую воображаемую сделку, что существовала только у него в голове. В итоге все дошли до предела, и Дональд Трамп сказал: "Я больше не могу выносить этот бред", дав понять, что он – миротворец. И если Зеленский не заинтересован в мире, ему стоит уехать домой и обдумать это. Именно так и произошло – его попросили уйти", – заявил министр.

"Я не знаю точных слов, которые использовал президент Трамп, но он сказал что-то вроде: "Проваливай отсюда", – добавил Латник.

По словам американского чиновника, "Зеленскому нужно было услышать это напрямую от того, кто финансирует Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не хотите мира".

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Трамп поручил изучить возможность приостановки поставок оружия Украине.

Напомним, после публичной ссоры в Белом доме Трамп сказал, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру".