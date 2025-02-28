Президент США Дональд Трамп после перепалки в Белом доме с Владимиром Зеленским псделал вывод, что президент Украины не готов к миру.

Об этом он написал в своих соцсетях.

Трамп добавил, что Зеленский может вернуться к переговорам, когда будет готов к мирному урегулированию.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Было извлечено многое, что никогда не могло быть понято без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что может проявиться через эмоции, и я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру с участием Америки, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - гласит текст публикации.

Между тем соратники Трампа в соцсетях высказывают ему поддержку после конфликта с Зеленским. Среди них Илон Маск и Скотт Бессант.

Мы разбирали возможные последствия для Украины провальной встречи в Белом доме.