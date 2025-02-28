Появилась первая реакция Владимира Зеленского после провала визита в США.

Президент Украины в соцсетях благодарит Дональда Трампа, который отругал его в прямом эфире и, как пишут американские журналисты, выгнал из Белого дома, обвинив в нежелании мира.

"Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо Президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого", - написал Зеленский.

"То, что Зеленский в своем первом комментарии не стал далее хайповать на теме и оппонировать Трампу, а пытается сгладить скандал и даже благодарит его, показывает, что он понимает, в каком провале оказался, несмотря на бодрые заявления его окружения. А потому, видимо, будет пытаться как-то восстановить отношения с Трампом", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы анализировали провал Зеленского в Вашингтоне в отдельном материале. И предполагали, что Зеленский ещё может переиграть ситуацию, согласиться на завершение войны и вернуться к переговорам. Но после сегодняшнего перфоманса условия этих переговоров и мирного урегулирования, будут хуже. В том числе и лично для Зеленского.