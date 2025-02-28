Журналистка Fox News Джеки Хайнрих заявляет, что Дональд Трамп "выгнал" Владимира Зеленского из Белого дома в ходе переговоров, "а не он ушёл сам".

"Белый дом говорит, что "украинцы умоляли о перезагрузке", но (госсекретарь Марко - Ред.) Рубио и (советник Трампа по нацбезопасности - Ред.) Уолтц сообщили им, что Зеленскому нужно покинуть территорию Белого дома и вернуться, когда он будет готов к миру", - заявила она.

Также, по ее данным, Трамп и его соратники раздражены, что Зеленский в ходе брифинга "пожимал плечами и закатывал глаза".

Напомним, что переговоры Зеленского с Трампом закончились провалом. Президент Украины досрочно покинул Белый дом. По итогам встречи Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Зеленский не готов к миру.

"Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Было извлечено многое, что никогда не могло быть понято без разговора под таким огнём и давлением. Удивительно, что проявляется через эмоции, и я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка участвует, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их священном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру", - сказано в публикации.

Перед этим Трамп накричал на Зеленского во время публичного выступления перед прессой.