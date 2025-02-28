У Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме в присутствии журналистов, американских чиновников и членов украинской делегации произошла жесткая перепалка. На неё драматичным жестом отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Видео ее реакции появилось в сети.

Жест Маркаровой прокомментировала в соцсети Х известная американская журналистка, бывший главный корреспондент CNN в Белом доме Кейтлан Коллинз.

"То, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при прекращении огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, Вэнсом и Зеленским. Трамп был в ярости и закончил словами: "Мы дали вам возможность быть крутым парнем… Либо вы заключаете сделку, либо мы выходим. У вас нет карт". Украинский посол схватилась за голову в этот момент", – написала Коллинз.

Напомним, Трамп сегодня встретил украинского президента на пороге Белого дома и с сарказмом похвалил его наряд.

В Белом доме Зеленский перед журналистами сделал несколько заявлений о войне и возможном перемирии.