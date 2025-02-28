Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп повторяет "российские тезисы".

Она считает, США отдаляются от Европы и сближаются с РФ.

"Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена", - заявила Каллас.

Ранее в администрации Трампа заявили о необходимости выстроить диалог с Россией и Китаем, чтобы не допустить объединения Пекина и Москвы против США.

Западные СМИ писали, что американский поворот к России направлен на раскол между Москвой и Пекином - но грозит расколом самому Западу.

Напомним, вчера в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между РФ и США. В Госдепе США сообщили, что стороны обсудили деятельность своих дипломатических миссий. США "выразили беспокойство" ограничениями на банковские переводы, заключение контрактов и набор персонала, которые действуют в отношении американских диппредставительств в РФ.

В МИД РФ заявили, что на переговорах со Штатами предложили восстановить прямое авиасообщение между странами.