США и Россия обсудили деятельность своих дипломатических миссий во время вчерашних переговоров в Стамбуле.

Об этом говорится в официальном отчете на сайте Госдепартамента США.

Делегацию США возглавляла зампомощника госсекретаря по РФ и Центральной Европе Соната Коултер, а российскую - директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев.

США "выразили беспокойство" ограничениями на банковские переводы, заключение контрактов и набор персонала, которые действуют в отношении американских диппредставительств в РФ.

"В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий", - заявил Госдеп.

Новая встреча по этому поводу пройдёт "в ближайшем будущем".

В МИД РФ встречу пока не комментировали. Но ранее в Москве также заявляли, что она касалась нормализации работы диппредставительств двух стран.

Напомним, первая встреча США и РФ состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Тогда обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора.