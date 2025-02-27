Представители Москвы и Вашингтона провели вторую встречу в Стамбуле. Новый раунд переговоров был посвящён проблемам работы посольств.

О встрече сообщил МИД РФ.

"В развитие серии двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях сегодня в Стамбуле проходит экспертная встреча по поиску путей решения многих т.н. раздражителей, которые сохраняются, к сожалению, в двустороннем диалоге. Рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий и укреплению мер доверия", - сказала накануне мероприятия официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По данным СМИ, центральными темами переговоров стали двусторонние отношения США и России и налаживание работы посольств.

Переговоры, длившиеся более шести часов, состоялись в резиденции американского генерального консула, что в районе Арнавуткёй на берегу Босфора.

Российская делегация, состав которой не разглашался, покинула резиденцию в 16:20 по местному времени (в 15:20 по Киеву), не дав никаких комментариев прессе.

На днях Сергей Лавров анонсировал, что Москва и Вашингтон проведут полноценные консультации, посвященные нормализации работы посольств.

Первая встреча делегация за закрытыми дверями состоялась 18 февраля в Саудовской Аравии. Мы анализировали ее значение.